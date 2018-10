118 e non sentirli! Julia Flores, la donna più anziana della Bolivia e probabilmente del mondo, ha spento venerdì 118 candeline. Mama Julia, come viene chiamata, è nata il 26 ottobre del 1900. Per il suo compleanno la città dove vive, Sacaba, le ha organizzato una grande festa, con tanto di banda. E la simpatica nonnina non si è tirata indietro quando è stata invitata a ballare.