CALTANISSETTA – Chiesto il processo per un giovane accusato di avere travolto e ucciso un passante. Mentre un altro troncone della stessa indagine s’è staccato. Sì, perché se per l’ipotesi di omicidio stradale gli sviluppi e il futuro passaggio davanti al gup sono frutto della riapertura delle indagini sollecitata dalla difesa, per un altro aspetto della stessa vicenda, quello relativo alla presunta fuga dal luogo del mortale incidente stradale con omissione di soccorso, passa adesso per l’imputazione coatta.

L’accusato in questione è il ventiduenne Kevin Lombardo (assistito dall’avvocato Cristian Morgan), mentre la vittima è il pakistano Mohamed Rafiq Towffeq (i familiari costituitisi parte civile sono assistiti dall’avvocatessa Vania Giamporcaro) travolto e ucciso da un’auto il 10 aprile del 2015. (di Vincenzo Falci, fonte gds.it)