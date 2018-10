ENNA – Operazione “Marjuana Park” a Enna. Smantellata dalla polizia di Stato una fiorente attivita’ di spaccio che aveva come base logistica la villa comunale di Piazza Armerina, nei pressi di scuole e siti di aggregazione giovanile. Arrestati 6 giovani, tre dei quali all’epoca minorenni, ed effettuate decine di perquisizioni a dodici indagati in stato di liberta’. Il blitz all’alba ad opera della Squadra mobile di Enna e del commissariato della citta’ dei mosaici, coordinati dal procuratore Massimo Palmeri e dal sostituto Francesco Lo Gerfo, e dal procuratore di Caltanissetta Laura Vaccaro e dal sostituto Stefano Strino. La ramificata rete composta da italiani e migranti ospiti in diverse strutture, aveva individuato nel parco comunale Villa Garibaldi l’area di smercio di marijuana ed hashish, monopolizzando il mercato dello spaccio, presidiato quotidianamente. Documentate centinaia di cessioni, anche a minorenni.

Individuate due fazioni criminali, una capeggiata da Marco Cancilleri, l’altra da un migrante all’epoca minorenne e oggi 18enne, che condividevano lo stesso ‘mercato all’aperto’, con precise aree per lo stoccaggio ed il confezionamento al dettaglio e l’occultamento dello stupefacente tra le siepi e per terra. Esisteva una sorta di prezzario e gli arrestati preferivano confezionare e vendere dosi della pezzatura pari o di poco superiore al mezzo grammo al prezzo di 5 euro, perche’ cosi’, sicuramente, i rischi, in caso di controllo, si sarebbero ridotti enormemente.

Cancilleri era collaborato dalla compagna: la donna lo avvisava della presenza di potenziali clienti o di pattuglie di polizia; mamma di un bimbo di 6 anni, affidava il figlio al compagno che lo portava nella villa proprio mentre era impegnano nello spaccio, facendolo di fatto assistere alle operazioni di manipolazione della droga e di confezionamento delle dosi. La custodia cautelare in carcere e’ stata disposta per il 33enne Cancilleri, di Niscemi, per un totale di 114 episodi di cessione; Mario La Mattina, 20enne di Piazza Armerina, per 14 episodi di cessione. Arresti domiciliari Filippo Lingenti, 22enne di Piazza Armerina. Custodia cautelare presso il Centro di permanenza minori per tre giovani oggi diciottenni.