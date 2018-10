VALLELUNGA PRATAMENO – E’ previsto per domani 23 ottobre, intorno alle 12-13 circa l’arrivo dei pionieri in contrada Magazinazzo, dove ad accoglierli sarà l’Associazione Sport e Benessere di Vallelunga Pratameno che parteciperà alla camminata che si svolgerà lungo il previsto percorso, accompagnati dalla Guida Turistica Alessandro Barcellona. La tabella di marcia prevede alle 14,00 – 15,00 circa l’arrivo a Vallelunga Pratameno presso la Piazza Umberto I° dove avrà inizio il percorso turistico che interesserà la seicentesca Chiesa Madre Maria SS. di Loreto, il settecentesco Oratorio del Divinissimo Sacramento e la settecentesca Chiesa intitolata alla Madonna del Rosario a cura dell’anzidetta guida turistica. Successivamente si procederà con la stessa guida turistica alla visita guidata al Museo Etnoantropologico S. Lo Re, dove si potrà ammirare la stupenda panoramica della civiltà contadina. In serata, dalle 20,30 – 21,00 è prevista la degustazione dei prodotti tipici locali presso il Centro Polifunzionale, sito in Piazza Europa. L’amministrazione Comunale offrirà prodotti tipici locali all’insegna della riscoperta del buon cibo, del gusto e degli antichi sapori, ricchezza del territorio, tutto esclusivamente coltivato dai produttori locali. Assai ricco il menù. La giornata si concluderà con il pernottamento presso le stanze al piano superiore del Museo Etnoantropologico S. Lo Re, dove al mattino seguente gli ospiti avranno il loro risveglio con un’abbondante colazione, pronti a riprendere il cammino alla scoperta di nuove emozioni e all’esplorazione di nuovi territori.