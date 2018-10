RAGUSA – Rintracciato dalla Squadra mobile ed identificato dalla vittima. Un mediatore culturale originario del Gambia e’ stato arrestato a Ragusa per violenza sessuale e lesioni. La misura e’ stata eseguita su disposizione dell’autorita’ giudiziaria. L’uomo faceva il mediatore culturale in un centro Cas per migranti richiedenti asilo. Aveva abusato sessualmente di una donna imponendole il silenzio con le minacce. Lei impaurita non aveva denunciato, ma il giorno dopo quando l’uomo era tornato all’attacco, gli aveva detto che doveva lasciarla in pace perche’ la Polizia sapeva gia’ tutto. L’uomo allora ha scatenato la sua violenza picchiando selvaggiamente la donna: le ha rotto le ossa nasali, mascella e zigomo. La donna e’ stata ascoltata dagli agenti della Mobile con l’assistenza di una psicologa ed ha avuto infine la forza di raccontare quanto accaduto veramente. L’uomo che intanto si era allontanato da Ragusa, e’ stato rintracciato dagli agenti della Mobile e riconosciuto dalla vittima.