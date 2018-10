In Prima categoria vincono la Nissa Fc e il Master Pro di San Cataldo. Perde invece il Cusn di Caltanissetta. Andando più nel particolare, la Nissa ha battuto 1-0 il coriaceo Villarosa. Non una gara facile per la squadra di Fabrizio Ponticello che ha dovuto disputare una prestazione maiuscola per avere ragione degli ennesi. Ha deciso la sfida nella ripresa un gol di D’Anna. La Nissa, con il successo odierno, s’è portata a quota 7 in classifica in tre giornate di campionato ed è seconda in classifica. Seconda vittoria stagionale, invece, per la Master Pro. La compagine sancataldese di Aldo Cammarata ha battuto 2-1 la Leonfortese. Una gara, anche qui, non facile per i sancataldesi contro una Leonfortese agguerrita che, tuttavia, ha dovuto alzare bandiera bianca a seguito dei gol messi a segno da Di Marco e Cammarata. Inutile la rete del 2-1 della Leonfortese che non è riuscita a pareggiare la sfida. Per la Master Pro seconda vittoria stagionale e 6 punti in 3 gare disputate; la formazione sancataldese è terza con 6 punti. Infine, seconda sconfitta stagionale per il Cusn Caltanissetta. La squadra di Otello Ribellino, opposta all’Agira, passata in vantaggio con la rete di Sciarrino nel primo tempo, nella ripresa è stata rimontata dalla compagine agirina che s’è imposta 3-1. Il Cusn, pertanto, a seguito di questa seconda sconfitta stagionale, resta fermo a quota 3 punti in tre gare giocate. Ha riposato il Real Suttano nel girone B.

