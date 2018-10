MUSSOMELI – Inaugurato a Mussomeli, in uno dei locali a piano terra di Palazzo Sgadari, il “Museo delle Guerre”, dove sono stati sistemati cimeli di guerra, documenti appartenenti alle associazioni combattentistiche “Combattenti e Reduci” e “Mutilati ed invalidi di guerra, di cui è tuttora commissario l’ultranovantenne cav. Salvatore Buttaci e che assieme ai novantasettenne Calogero Giardina e Ferdinando Genco ,sono la vivente memoria storica di quel terribile periodo di guerra, i cui ricordi, dagli stessi, sono stati raccontati, negli anni passati, alle scolaresche di Mussomeli per trasmettere il valore di patria e l’omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita. A questa iniziativa, ideata dai due instancabili promotori Mario Bertolone e Salvina Sorce, che hanno profuso impegno, tempo ed entusiasmo, hanno aderito le scolaresche, che accompagnate dai rispettivi docenti hanno animato l’evento con la recita di poesie, attinenti il tema della manifestazione. Presenti le autorità civili col sindaco Catania e l’Assessore Lo Conte, il rappresentante della Guardia di Finanza. Al tavolo della presidenza, nella prestigiosa aula di Palazzo Sgadari, il combattente Calogero Giardina ed il Commissario delle associazioni combattentistiche cav. Salvatore Buttaci, il sindaco Giuseppe Catania, i promotori dell’iniziatica Mario Bertolone e Salvina Sorce che hanno coordinato e diretto l’evento. Presenti anche alcuni liceali .Da sottolineare l’ingresso degli alunni del Plesso di Via Madonna di Fatima con i palloncini colorati (verde bianco e rosso) in mano, in omaggio alla memoria dei nostri Caduti e creando un’atmosfera di patriottismo. Il ringraziamento ai presenti del cav. Salvatore Buttaci, l’intervento del prof. Tonino Calà, la recita di poesie degli alunni del Primo Comprensivo “L: da Vinci” e quelli del Plesso “Sac. Giuseppe Messina” del secondo Comprensivo, l’intervento di Mario Bertolone e quello conclusivo del sindaco Catania, hanno caratterizzato la prima parte della manifestazione, seguita, subito dopo, dal taglio del nastro e quindi dall’inaugurazione del Museo delle Guerre”, a piano terra, dove, preliminarmente, gli alunni e i presenti hanno intonato l’inno Nazionale, purtroppo, in una giornata in cui il meteo è stato ostile all’evento, disturbato dalla pioggia e dal vento che ha amche ostacolato il volo dei palloncini. Da sottolineare che in tanti hanno messo a disposizione del” Museo delle Guerre”, sia mussomelesi che acquavivesi, materiale attinente il periodo di guerra. Visibili le divise militari del colonnello Castrogiovanni, gentilmente messe a disposizione della famiglia Langela, una tromba di guerra, e altro materiale fornito dalla famiglia della signora Cocuzza e alcuni quadri del Circolo Armando Diaz di Via S. Maria Annunziata., Una collaborazione, dunque, a più mani, come quelle di Calogero Vullo, Guglielmo Vitrano, ing. Giuseppe Canalella e dei tanti eredi dei Caduti, onorando così la loro memoria. ll museo rimarrà aperto da martedi 30 ottobre al prossimo sabato 3 novembre, dalle 8:30 alle 12:30. (FOTO DI PEPPE PICCICA)