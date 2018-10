MUSSOMELI – Importante traguardo per il cantautore di Mussomeli: la famosa testata LA REPUBBLICA dedica l’attenzione al nuovo singolo di Gero Riggio, “L’Amore Salva” uscito ufficialmente oggi ma anticipato Sabato scorso con la pubblicazione del bellissimo videoclip nel noto canale Tv. Per il trentunenne artista si tratta di un risultato mirato e ottenuto che ha riscosso grande entusiasmo tra la gente che lo segue definendo “L’Amore Salva” uno dei più bei lavori finora pubblicati. Come sempre la produzione artistica e gli arrangiamenti sono stati curati da Leonardo Curiale presso i Master Play Studios di Mussomeli. Il Brano parla della necessità di riscoprire il valore dell’amore in un epoca dove la modernità sembra allontanare e raffreddare i rapporti umani: riscoprirli è un po’ come imparare a volare ma con la certezza che se cadi ci sarà a salvarti sempre qualcuno. Un concetto molto bello costruito su un arrangiamento molto moderno, ben curato nella scelta dei suoni e molto attuale che ne fa davvero una HIT.



Questi i link dove poter ascoltare o scaricare il brano, distribuito da Circuiti Sonori:

SPOTIFY: https://spoti.fi/2PgSpin

APPLE: https://goo.gl/R1zND4

GOOGLE-PLAY: https://goo.gl/yPtDFz

AMAZON: https://amzn.to/2She9Jp

TIDAL: https://bit.ly/2JfoAco

DEEZER: https://bit.ly/2AsBTUb