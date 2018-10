CALTANISSETTA – Udienze a ostacoli contro il ‘Sistema Montante’. Oggi una pesante eccezione di incompatibilita’ e’ stata sollevata in aula da un legale, il quale ha chiesto che il giudice Davide Salvucci si astenga dal caso, in quanto a suo dire il 24 dicembre 2016, in fase di indagini avrebbe autorizzato la proroga di un’intercettazione di uno degli imputati. Il gup ha rinviato a mercoledi’, rimettendo la decisione al presidente del tribunale che potrebbe nominare un nuovo giudice o decidere di occuparsene personalmente. Ma incombe il rischio scarcerazione per l’ex presidente di Sicindustria, Antonello Montante, accusato di essere il regista della rete di affari e spie che avrebbe messo in piedi per tutelare i suoi interessi e conoscere gli esiti delle inchieste a suo carico: e’ il 14 novembre scadranno i termini di custodia cautelare e dovra’ concludersi l’udienza preliminare.