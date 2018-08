MUSSOMELI – L amministrazione comunale e la pro loco comunicano che la serata relativa alla quarta edizione della mega cena in Via Palermo, prevista per domani sera è stata annullata e rinviata a data da destinarsi. Sentito al riguardo l’assessore Seby Lo Conte “Il rinvio è dovuto alle condizioni meteorologiche che promettono poco di buono, con piogge in arrivo; come anche la serata internazionale di musica Folk, al teatro “Genco”, prevista per mercoledì 22 agosto, è spostata al 27 agosto al posto de “La Corrida”, rinviata al prossimo mese di settembre”.

