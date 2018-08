CAMPOFRANCO. La tradizionale tradizionale “Festa del laureato” che ogni anno vede l’amministrazione comunale premiare i giovani campofranchesi che si laureano (laurea triennale o quinquennale), quest’anno non si svolgerà ad agosto ma a dicembre. Lo spostamento, come ha spiegato il sindaco Rino Pitanza, ha trovato motivazione nel fatto che si intende dare più tempo ai già laureati di “registrarsi” presso l’ufficio affari generali del comune, ma soprattutto si vuol consentire a chi conseguirà la laurea nella sessione autunnale di quest’anno, di ricevere il riconoscimento quasi in tempo reale. Pertanto quanti hanno già conseguito la laurea sono pregati di comunicarlo presso l’ufficio affari generali del Comune.

