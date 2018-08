CALTANISSETTA – Appuntamento Lunedì 3 Settembre , dalle 11.00 alle 12.30 – 19.00 – 20.30 , nella Scuola asd Samurai Dojo (Via Vassallo, 47) a Caltanissetta.

Un team di istruttori qualificati di Difesa personale, capitanati dal Maestro Alfonso Torregrossa sarà a disposizione per insegnare e mostrare a tutte le donne interessate come difendersi in modo efficace durante un’aggressione.

Una lezione gratuita per solo 30 donne di difesa personale femminile a 360° aperto a tutte le donne dai 16 anni in su. Un corso a tutto tondo perché prende in considerazione la difesa personale in tutti i suoi aspetti, partendo dalla prevenzione fino alla gestione della colluttazione considerando tutti gli scenari possibili (in piedi e a terra) anche attraverso l’ausilio di simulazioni.

L’incontro è strutturato in una parte teorica che serve a sviluppare una mentalità difensiva, analizzare il linguaggio del corpo e apprendere la psicologia dell’aggressore e una parte fisico/pratica che prevede degli esercizi preparatori attraverso l’uso di tecniche semplici, immediate ma efficaci di antiaggressione femminile studiate appositamente per la struttura fisica della donna e l’applicazione delle stesse anche sotto l’effetto adrenalinico quanto più reale possibile di simulazioni. Inoltre saranno dati consigli utili e pratici generali, come ad esempio la normativa legislativa e le modalità d’utilizzo dello spray al peperoncino.

Sono più di 6 milioni le donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito abusi fisici o sessuali nell’arco della loro vita; 2 milioni le donne che hanno subito violenza domestica e 5 milioni quelle che hanno subito aggressioni fuori dalle mura domestiche. È ora di reagire, di combattere la paura e di occuparsi di sicurezza femminile in modo globale, concreto e attivo.