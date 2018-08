MUSSOMELI – Informarsi, confrontarsi, discutere è l’unico antidoto contro la retorica di chi ha innescato una guerra contro i migranti e ha criminalizzato la solidarietà. Parlarne quindi è doveroso. Questo è l’obiettivo che si propone l’ANPI per il dibattito dal titolo: “Discorsi in Controcanto. La nostra versione su accoglienza e migrazione“.

L’incontro – patrocinato dal comune di Mussomeli è organizzato in collaborazione con la CGIL, l’associazione “I Girasoli” e l’associazione “Symposium” di Salvatore Giardina – si terrà lunedì 20 agosto presso il Chiostro Monti a partire dalle ore 18:30. Interverranno Nunzio Vitellaro, coordinatore del progetto SPRAR di Sutera; Peppe Randazzo, sindacalista FLAI CGIL; Laura Carapezza, che ha studiato la legislazione relativa ai minori non accompagnati; Issau Agostinho, autore del libro “Keita. Il coraggio di partire”; Giuseppe Difrancesco, esperto di politica internazionale. Modera Giuseppe Alessi. Sarà inoltre proiettato il cortometraggio “Kora” di Carmelo Vitellaro realizzato dai ragazzi dello SPRAR di Mazzarino. In conclusione sarà offerto l’aperitivo.

