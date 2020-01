È stata celebrata, dal Vicario Generale della Diocesi di Caltanissetta Monsignor Giuseppe La Placa, un’eucarestia in occasione della festa di San Francesco Sales, patrono dei giornalisti. La funzione, tenuta nella cappella del seminario vescovile nisseno, è stata aperta anche ai familiari degli addetti all’informazione.

Citando il brano del vangelo del giorno, Monsignor La Placa ha ricordato l’importante ruolo del giornalista nei confronti del proprio pubblico. “Gesù è stato un pescatore di uomini, un grande comunicatore capace di far comprendere, in poche parole, l’importanza dell’invito che rivolgeva ai suoi apostoli – ha spiegato il Vicario Generale durante l’omelia -. Una responsabilità che anche voi giornalisti dovete acquisire imparando a raccontare le notizie trasmettendo sempre un messaggio di speranza”. Un’influenza benefica che, seguendo il codice deontologico dell’ordine professionale, non deve travisare mai il messaggio. L’invito rivolto alla stampa nissena questa mattina è stato, soprattutto, quello di amplificare le buone notizie e selezionare con cura i vocaboli da utilizzare per non non lasciare cadere l’utente in una condizione di rassegnazione e abbandono.