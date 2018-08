Il comitato organizzativo per la visita di Papa Francesco, con il supporto del CeSVoP (Centro di Servizi per il Volontariato delle province di Ag, Cl, Pa e Tp), seleziona giovani disponibili per svolgere servizio volontario per il 14-15 settembre 2018, in occasione dell’incontro regionale dei giovani e della visita a Palermo di Papa Francesco.

Possono candidarsi giovani con età compresa tra i 18 e 35 anni. Chi è interessato può inviare copia della propria carta d’identità entro il 18 agosto alla mail giuseppebellanti@yahoo.it, responsabile dei Volontari per la visita a Palermo di Papa Francesco, scrivendo in oggetto “Candidatura al servizio volontario del 14/15 settembre per Papa Francesco”.

I servizi saranno diversi durante le due giornate:

– 14 settembre pomeriggio e sera piazza Politeama;

– 15 settembre: ore 9 Foro Italico per celebrazione eucaristica; ore 15 Cattedrale; ore 18 piazza Politeama. (Nunzio Bruno – addetto stampa e area comunicazione del CeSVoP)

