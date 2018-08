SAN CATALDO. Finisce al Tribunale amministrativo regionale (Tar) la vicenda legata al divieto da parte dell’amministrazione comunale di apertura di un negozio di prodotti a base di cannabis e canapa. La Giunta comunale ha infatti deliberato di resistere in giudizio nel ricorso promosso da una società, la G.L. Store che ha chiesto l’annullamento tramite sospensiva dell’ordinanza con la quale è stato disposto il divieto di apertura di un negozio di prodotti a base di cannabis e canapa a San Cataldo. La società s’è rivolta al Tar per chiedere l’annullamento del provvedimento con il quale è stato disposto il diniego della Scia per l’avvio dell’attività. La società infine ha chiesto il risarcimento dei danni legati all’illegittimo diniego della Scia da parte del Comune. La Giunta ha incaricato l’avv. Angela Manduca a difenderne le ragioni.

