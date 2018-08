SAN CATALDO. Ancora una ribalta regionale per il gruppo musicale dei Pupi di Surfaro il cui leader è Salvatore Nocera. Dopo la recente affermazione nell’ambito del prestigioso Premio Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty International, il gruppo musicale sancataldese si esibirà domenica prossima, 12 agosto, a Leonforte presso la Villa Bonsignore. I Pupi di Surfaro si esibiranno nell’ambito del Lion Beer Festival che si svolgerà nel noto centro ennese proponendo il loro apprezzatissimo repertorio. Per il gruppo musicale sancataldese, dunque, ennesima passerella di un 2018 che li sta proponendo tra le realtà musicali più significative in ambito nazionale.

