CALTANISSETTA – Mercatino del sabato sempre più nel caos. Netto calo degli espositori e in assenza delle strisce di terra, indispensabili per il corretto funzionamento della rassegna, i cosiddetti «irregolari» vanno ad occupare posti originariamente occupati da ambulanti regolarmente autorizzati. Di «irregolari» ambulanti in possesso di licenza ma non autorizzati ad entrare nel mercatino se non dietro il pagamento di un piccolo tributo da versare all’Inpa, ieri la polizia municipale ne ha individuati dieci. I loro nominativi sono finiti in un elenco fornito all’Inpa che nei prossimi giorni a casa degli interessati i bollettini di pagamento. Ieri gli ambulanti presenti erano ancor meno delle precedenti edizioni ma nonostante questo per i vigili urbani è stato difficile prendere nota degli assenti e dei presenti. (di Stefano Gallo, fonte gds.it)

