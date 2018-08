MILENA – Straordinaria quanto partecipata serata d’agosto quella della 2^ EDIZIONE Street Food, vissuta l’8 agosto 2018, in un’atmosfera festaiola dove nel “Paese delle Robbe”, a partire dalla Piazza Garibaldi e per buona parte di Via Nazionale si respirava il clima delle grandi occasioni. Un tracciato ben preciso ed una risposta esemplare dai cittadini milocchesi che hanno saputo raccogliere il senso dell’evento che profumava di condivisione e generale compiacimento, grazie soprattutto all’intuizione dei suoi organizzatori. Una serata, in buona parte trasmessa in diretta sul “FATTO NISSENO – FATTO DEL VALLONE: diversi gli stand espositivi, diversi i cibi esposti e mangiati, tanti i protagonisti della serata che sono stati impegnati, ciascuno nel proprio orticello, in uno scenario davvero stupefacente che ha richiamato l’attenzione delle persone non residenti. Cibo di strada, dunque, non solo, con artisti in strada e tanta musica che allietava la serata. Tutto all’insegna del coinvolgimento cittadino. Il sindaco Claudio Cipolla è stato di grande aiuto per la diretta web di buona parte della serata, durante la quale, assieme ad Enzo Barba e Carmelo Barba, è stato trasmesso l’evento. Alla fine, tra i tanti assaggi della serata offerti ai cronisti, anche da parte dell’arzillo e compiaciuto 93enne zi Pietro Falcone ci sono stati spaghetti con cozze, aglio, olio e peperoncino, concludendosi alla grande, un’ora e mezza dopo la mezzanotte, l’atteso appuntamento agostano milocchese. Insomma, una bella serata, tra cibi tradizionali siciliani e non solo.





