CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Lo stop alla procedura di finanziamento già definita e ratificata dalla Corte dei conti che avrebbe cambiato il futuro di Santa Barbara, rigenerando il quartiere sotto il profilo infrastrutturale e sociale non può essere né l’ennesima querelle politica fatta di botta e risposta tra amministratori e parti politiche, né argomento di campagna elettorale, nè tanto meno una lamentela sotto l’ombrellone.

Si tratta di una questione seria e delicata nello stesso tempo. Ne va del futuro della nostra città, non certamente del solo quartiere di Santa Barbara. Ben dice Renzo Piano che le periferie sono fabbriche dei desideri, perché sono le città del futuro che noi abbiamo creato e lasceremo in eredità ai figli. Perché se è vero che in generale le periferie sono crogioli di energia e di passione, è altrettanto vero che bisogna lavorare sulla dignità di questi luoghi.

Già nel programma politico-amministrativo, condiviso nel 2014 con le forze dell’Alleanza, era stata individuata nella periferia di Santa Barbara un luogo di investimento di energie e risorse che valorizzasse il patrimonio culturale presente nel sito (dalle edicolette votive sparse nelle stradine circostanti, alle fornaci e botteghe dei “quartarari” ed i mulini ad acqua) che prestasse attenzione alla particolare situazione geologica legata alla presenza delle maccalube, che avesse luoghi di aggregazione socio-culturale e sportiva e che, non per ultimo, avesse servizi di collegamento e di inter scambio con il resto della città.

Il finanziamento ad oggi perduto (nessuna garanzia o conforto troviamo nel leggere che “sia stato solo congelato” e rimandato al 2020) avrebbe consentito a quello che era il “quartiere dei minatori” di avere tutto questo , di essere un luogo di bellezza legato al resto della città.

Alla luce di queste considerazioni riteniamo che, senza entrare nel merito della questione, la riqualificazione del quartiere Santa Barbara non possa essere un terreno di battaglia per nessuno. Pertanto, assieme al Comitato di quartiere “Santa Barbara”, alla parrocchia, invitiamo la Giunta Ruvolo, i Consiglieri comunali e la deputazione nazionale del territorio di Caltanissetta ad una assemblea pubblica che si terrà nei primi giorni di settembre nel quartiere stesso, per far luce sulla situazione di stallo venutasi a creare e soprattutto per studiare insieme, cittadini, amministratori e politici una strategia che possa recuperare il finanziamento ad oggi perduto. Perchè siamo convinti, per citare ancora Piano, che “un quartiere ben costruito è un gesto civico, una città ben costruita è un gesto di pace e di tolleranza”.

Il Polo Civico

