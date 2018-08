CALTANISSETTA – A parziale rettifica di quanto comunicato in precedenza, con due distinte note nella giornata di lunedì 6 agosto, si precisa che il guasto provocato dal nubifragio di domenica 5 agosto, che ha determinato l’interruzione della corrente elettrica nella sede centrale del Comune di Caltanissetta, e conseguentemente anche lo stop alle connessioni internet e telefonia in tutte le sedi, è stato individuato nell’impianto interno al Comune e non nella cabina Enel come erroneamente indicato.

I servizi sono rimasti sospesi poco più di due ore a partire dalle 8,00 del mattino per poi riprendere regolarmente.

I tecnici dell’Enel, infatti, sono intervenuti tempestivamente, verificando che il guasto non riguardava la rete di distribuzione della società ed era invece riferibile ad un problema dell’impianto elettrico interno del Comune. In effetti il blackout era stato causato dal malfunzionamento di alcuni interruttori degli impianti di condizionamento, così come appurato dall’ufficio tecnico.

