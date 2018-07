VILLALBA – In un paese dove la raccolta differenziata risulta una delle migliori in SICILIA con una percentuale media del 75 per cento,con un ottimo servizio di raccolta porta a porta tutti I giorni e dove l’isola ecologica rimane aperta alla cittadinanza 3 volte a settimana dove si possono conferire tutti I rifiuti,ce ancora l’irrispettoso di turno che preferisce abbandonare I rifiuti per strada. Ad accorgersi di questo increscioso episodio durante una passeggiata in uno dei luoghi piu’ belli e caratteristici di VILLALBA “LU VANZU DI LA FINESTRA”è stato propio l’assessore all’ambiente GIUSEPPE TRAMONTANA che precisa: “Credo sia piu’ facile ed educato conferire un rifiuto al Centro di raccolta o consegnarlo agli operatori in servizio, piuttosto che abbandonarlo per strada, in una curva,con il rischio di provocare un incidente. E’ irrispettoso per l’ambiente in cui viviamo, ma soprattutto nei confronti di quei cittadini che, con il loro impegno e rispetto delle leggi, stanno dimostrando grande attenzione nel riciclo della differenziata. Mi auguro che questo resti un episodio isolato”.

