CALTANISSETTA – Prende il via la XIV edizione dei Teatri di Pietra Sicilia a Caltanissetta. Nel cortile del Ex Macello – Centro Michele Abbate, quattro gli appuntamenti previsti per una programmazione dedicata ai temi classici e del Mediterraneo. L’iniziativa, con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, è inserita nella rete nazionale dei Teatri di Pietra che quest’anno interessa oltre diciotto siti archeologici e monumentali in cinque regioni. Sabato 21 luglio alle ore 21,15 nel cortile del Centro Culturale Michele Abbate di Via E. Vassalo (ex Macello Comunale) aprono Le RANE da Aristofane per la regia di Cinzia Maccagnano, una potente parodia della decadenza politica e culturale dell’Atene dell’epoca del 405 a.C., ma anche una riflessione sul teatro e sulla vita morale e sociale contemporanea . In scena Luna Marongiu, Cinzia Maccagnano, Cristina Putignano, Oriana Cardaci, Chiara Pizzolo e la musica di Lucrezio de Seta A seguire sabato 28 luglio, U CICLOPU – GIUFA’ e FIRRANZANU di e con Gaspare Balsamo, uno spettacolo di cunto liberamente ispirato al libro IX dell’Odissea che intreccia, attraverso una drammaturgia originale scritta e orale, alcuni racconti tipici della narrazione siciliana. Venerdi 3 agosto è la danza con DAPHNE, un inseguimento e una “corsa infinita” per la regia e la coreografia di Aurelio Gatti. Il mito di Apollo e Dafne è la storia di un amore mai realizzato che ripropone, integro e autentico, il mistero dell’eros: due interpreti per Dafne – Carlotta Bruni e Rosa Merlino, un Apollo – il giovane Luca Piomponi. . Si conclude domenica 5 agosto EDIPO CUNTO di e con Orazio Alba con le musiche dal vivo di Giorgio Maltese, racconto del mito ma anche canto che, in questo spettacolo, è la voce del popolo, la saggezza popolare, la voce quasi inudibile come il suono creato dal vento. La tecnica è quella dell’antico “cuntu” siciliano in cui l’attore, oltre alla narrazione verbale, si avvale di un bastone ed un telo con i quali “danzerà” divenendo , di volta in volta, personaggio del Mito. Gli spettacoli sono previsti alle ore 21,15 presso il teatro all’aperto allestito nella corte dell’Ex Macello, oggi Centro Michele Abbate. L’ingresso è di 10 euro e, solo online, è possibile usufruire della Carta docente e App18.

– CALENDARIO TEATRI DI PIETRA SICILIA 2018

Centro Michele Abbate CALTANISSETTA

sabato 21 LUGLIO

LE RANE MALINCOMMEDIA SULL’ORLO DEL MONDO da Aristofane regia e drammaturgia CINZIA MACCAGNANO con LUNA MARONGIU, CINZIA MACCAGNANO, CRISTINA PUTIGNANO, ORIANA CARDACI, CHIARA PIZZOLO musiche originali L.de Seta – P.Fontana – F.Lorenzi

sabato 28 LUGLIO

U CICLOPU GIUFA’ E FIRRANZANU di e con GASPARE BALSAMO

venerdi 3 AGOSTO

LA DANZA DEL MITO, DAPHNE da Ovidio “Le Metamorfosi” con CARLOTTA BRUNI, ROSA MERLINO, LUCA PIOMPONI regia e coreografia AURELIO GATTI

domenica 5 AGOSTO

EDIPO CUNTO dal mito con ORAZIO ALBA musiche dal vivo di GIORGIO MALTESE

ORARIO ore 21,15

BIGLIETTERIA presso il sito- online liveticket.it

INGRESSO Posto unico 10 euro

INFO e prenotazioni teatridipietrasicilia.blogspot.it /

whatsapp 340 9790959 – 333 709 7449

CENTRO CULTURALE POLIVALENTE “MICHELE ABBATE” Via Ernesto Vassallo (ex Macello) – Caltanissetta

