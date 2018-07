SUTERA – Qualche giorno fa, esattamente il giorno 18 Luglio 2018 si è costituito, presente la Vice Presidente Regionale della Magna Via Francigena Gloria Lupo, nei locali del Museo Etnoantropologico Comunale il “Comitato di accoglienza per la Magna Via Francigena”.

La costituzione arriva a coronamento di un pregevole lavoro di squadra fra il sindaco e gli amministratori comunali tra cui vanno citati i contributi fattivi e determinanti degli Assessori Giovannella Difrancesco, Pietro Alongi Fcim e Marisa Montalto Monella e del Consigliere Comunale Carmelo Onofrio Tona.

I componenti del Comitato sono:

 Piero Carrubba, Coordinatore del Comitato;

 Giovv Mattina: Tesoriera del comitato e promozione delle attività di accoglienza;

 Francesco Lo Bue: Attività di segreteria, approfondimento storico e artistico della MVF stesura di testi e brochure, cura dei rapporti col Servizio Civile Nazionale del Comune di Sutera:

 Paolo Buttaci: Attività di marketing e di elaborazione di offerte dedicate ai pellegrini;

 Mary Mattina: Pubblic Relation e promotore degli eventi organizzati dal comitato;

 Giuseppe Piazza Giuseppe Piazza: Valorizzazione e monitoraggio del territorio interessato attività di Protezione Civile

 Vittorio Piazza: Web comunication sviluppo di canali tecnologici di promozione delle attività di comitato

 Carmelo Onofrio Tona: Rapporti con l’Amministrazione e gli uffici comunali, presentazione istanze e richieste

 Prof. Mario Tona; attività di approfondimento storico e artistico della MVF coordinamento del punto di accoglienza presso il Museo Etnoantropologico Comunale di Sutera.

Mi piace: Mi piace Caricamento...