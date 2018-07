SAN CATALDO. Una ventina di alunni della scuola secondaria di primo grado “Carducci”, accompagnati dalle prof.sse Cerami e Viscuso, hanno partecipato al campus estivo “Emozioni in gioco“. Il campus, finanziato dal MIUR e promosso dalla Scuola Secondaria di I Grado “G. Carducci” di San Cataldo, guidata dal DS Prof. Antonio Diblio, con la collaborazione dell’Associazione per la Mobilizzazione Sociale Onlus,è stato magistralmente condottodai trainers Life Skills Italia, dott.ssa Barbara Quadernucci (psicologa), dott.ssa Raffaella Martini (psicologa), dott. Alessandro Tedeschi (psicologo dello sport) con la supervisione dei tutordott.ssa Mariangela Cardinale (psicologa), dott.ssa Valeria Grado (psicologa) e dott.ssa Ilaria Spoto (assistente sociale). Gli alunni nell’affascinante cornice naturale di Scoglitti (RG), per una settimana, hanno affrontato un meraviglioso, seppur complesso, viaggio alla scoperta delle loro emozioni per giungere ad una maggiore “consapevolezza di sé”. Innovativa la metodologia utilizzata che integra il modello Life Skills con lo sport, considerato strumento utile per crescere e affrontare limiti e difficoltà mettendo in campo talenti, pensieri, emozioni, esperienze per raggiungere obiettivi. Spiagge dorate, mare cristallino e suggestivi tramonti hanno raccolto le estrinsecazioni dei sentimenti, delle sensazioni e delle emozioni dei ragazzi, che sono tornati a casa con un importante e rinnovato patrimonio interiore, ricco di strumenti per comprendere ed affrontare l’articolato mondo percettivo-relazionale dei preadolescenti. Alla fine del percorso i partecipanti e le rispettive famiglie hanno ringraziato le docenti e il DS, Prof. Antonio Diblio,per la splendida iniziativa.

