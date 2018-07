RAGUSA – Gli agenti del Nucleo ambientale della Polizia Provinciale di Ragusa, nell’ambito dei controlli per la gestione illecita dei rifiuti, ha denunciato 6 operatori edili per trasporto non autorizzato di rifiuti speciali inerti provenienti da diversi cantieri edili che avevano proceduto ai lavori di demolizione. Gli accertamenti hanno interessato i territori dei Comuni di Comiso, Vittoria, Ispica, Scicli, Ragusa e Santa Croce Camerina. Le persone denunciate sono state colte in flagranza di reato e sono risultate prive della necessaria autorizzazione rilasciata dall’Albo Nazionale Gestori Rifiuti per le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti inerti. Sequestrati gli autocarri utilizzati per il trasporto dei rifiuti.

