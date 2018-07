CALTANISSETTA – Il gup di Caltanissetta ha condannato Maurizio Giuseppe Nicosia e il fratello Michele per l’omicidio di Giuseppe Bruno, commesso a Villarosa nel 2004. Entrambi arrestati a febbraio nell’ambito dell’operazione “Fratelli di sangue”, della Squadra mobile di Enna e dei carabinieri del Nucleo Investigativo, i Nicosia erano stati gia’ raggiunti la settimana scorsa dall’ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla Dda di Caltanissetta a seguito della pronuncia della Cassazione sul ricorso della procura nissena contro il tribunale del Riesame. Adesso la sentenza che ha dichiarato Maurizio Giuseppe colpevole di omicidio, escludendo pero’ l’aggravante mafiosa, e condannandolo all’ergastolo; mentre Michele, che aveva scelto il rito abbreviato, e’ stato dichiarato colpevole in concorso e condannato a quattordici anni e otto mesi di reclusione. Sulla vicenda e’ piu’ volte intervenuta anche la trasmissione “Chi l’ha visto?” di Rai 3. Il corpo della vittima, infatti, fu fatto sparire, probabilmente dato in pasto ai maiali

Mi piace: Mi piace Caricamento...