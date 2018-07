Un ragazzo di 27 anni residente a Bologna è morto in uno scontro fra un’auto e un pullman turistico svizzero, avvenuto a Ponte Rizzoli di Ozzano Emilia, nel Bolognese.

La vittima, Giuseppe Arcadipane, era nato a Caltanissetta ma abitava a Bologna e lavorava come operaio a Castelguelfo.

L’incidente si è verificato dopo le 13 di venerdì 20 luglio all’incrocio fra la strada provinciale 31 degli Stradelli Guelfi e via Olmatello. Per il giovane, alla guida di una Peugeot 206, non c’è stato scampo. Ferito il conducente del pullman, un 56enne straniero. Sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Bologna e del distaccamento di Budrio. L’incidente ha provocato disagi al traffico con lunghe code sia in direzione di San Lazzaro che verso l’Imolese.

