MUSSOMELI – L’artista Peppe Piccica non demorde e senza tanti preamboli, utilizzando la tastiera del computer, posta le sue proposte di valorizzazione dell’antico Maniero Manfredonico e del paesaggio anche sul social del sindaco Catania. Infatti, si legge: “Qualche giorno fa il Signor Sindaco del Comune di Mussomeli aveva indetto una riunione di tutti i consiglieri comunali, per discutere su eventuali proposte allo scopo di valorizzare al meglio il CASTELLO DI MUSSOMELI. Pertanto, se il Signor Sindaco fosse ancora desideroso di ricevere dei suggerimenti io ne avrei più di uno da fornire ed oggi, 17 luglio 2018, scrivo la seguente proposta: Si potrebbero installare almeno 4 webcam che in diretta trasmettono le immagini del CASTELLO DI MUSSOMELI con inquadratura rotante dello stesso tipo di quella installata in cima ad un grattacielo di New York. Per chi non lo sapesse, questo tipo di webcam sono seguitissime e per il Castello più bello della Sicilia sarebbe un’enorme pubblicità senza spendere neanche 1 euro. Inoltre una quinta webcam si potrebbe installare sul belvedere della Madonna del Riparo per trasmettere le immagini del panorama di Mussomeli”. Proposte e suggerimenti certamente da vagliare.

