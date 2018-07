MUSSOMELI – Camera ardente allestita, nella chiesa del Cimitero, mentre la celebrazione delle esequie avrà inizio oggi 13 luglio 2018 nella chiesa di Maria SS. del Carmelo alle ore 16,30 per il 57enne Mario Baldassare Caruso. E’ stato trovato privo di vita, nella serata di ieri, nella sua abitazione di Via Architetto Costanzo, dove viveva il suo disagio nella solitudine. Il Caruso conosceva molto bene l’ambiente dei Servizi Sociali comunali, la sua parrocchia, gli istituti di beneficenza, ai quali si rivolgeva rappresentando loro il suo stato di disagio. In paese, in diversi, lo hanno conosciuto, anche, come “Mariuzzu la notte”, a cui, è pensabile, accordassero un qualche sostegno.

Mi piace: Mi piace Caricamento...