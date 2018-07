MAZZARINO – Il Comune di Mazzarino, ubicato nel cuore della Sicilia centrale, sabato 21 luglio aprirà le porte dell’ex convento dei frati minori riformati ad un meeting di approfondimento tematico sulla Mandorla Biologica.

L’incontro tematico avrà come materia la Nucis greca, così storicamente veniva chiamata la mandorla, portata nella nostra isola dai fenici nel lontano VI sec. A.C..

La mandorla, che dalla nostra terra culla delle civiltà si diffuse in tutto il Mediterraneo, per gli isolani dell’entroterra è detta Ciancianedda d’oro ed è per antonomasia il frutto del ritorno alla vita. Il mandorlo, i cui fiori sbocciano in inverno, preannuncia infatti con i suoi colori caldi la bella stagione.

Mazzarino vanta oltre 5000 ettari di terreno locale destinati alla produzione e alla coltivazione di mandorle di alta qualità. Tra le svariate produzioni si annoverano: la varietà Tuono, Genco, Ferragnes e le autoctone. Il comune, e dintorni, di fatto decanta il 70% della produzione nazionale e la migliore qualità al mondo, registrando il 90% della produzione in biologico.

Il seminario, previsto alla ore 9.30, vedrà numerosi interventi – tra i relatori: operatori del settore, tecnici, e imprenditori agricoli – interessati ad approfondire le conoscenze su questa coltivazione da sempre presente nel territorio. A moderare i vari rappresentanti di settore Concetta Santagati Giornalista La Sicilia. Dopo i saluti di rito del primo cittadino Vincenzo Marino, sindaco del comune di Mazzarino; interverranno attivamente: Bongiovanni Salvatore amministratore Delegato Gruppo Bongiovanni; Selvaggio Rocco presidente della OP La Mandorla; Ferreri Cateno presidente di A.PRO.MA.S; Spalletta Christian Vice Sindaco del comune di Mazzarino con delega alle Politiche Comunitarie e Agricoltura, Vitale Giuseppe Direttore del Distretto Produttivo Mandorla Biologica di Sicilia; D’Antoni Francesco Direttore Generale Ecogruppo Italia Organismo di Certificazione Biologica e Spoto Michele vicepresidente dell’ordine provinciale dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Caltanissetta;

Tra i temi che verranno dipanati: le migliorie tecnico-agronomiche Biologiche, nuovi e remunerativi sbocchi commerciali e il nuovo Dlgs sul Bilogico 20/23 Febbraio 2018.

“Il biologico è una scelta per noi fondamentale, da quando si sono sviluppate le conoscenze su questa tecnica produttiva noi c’abbiamo creduto. Adesso l’interesse sul biologico è mondiale ma noi siamo stati sempre attivi e presenti a testimoniarlo vi è il fatto che la nostra azienda per il 95% produce mandorle biologiche” dichiara Bongiovanni Salvatore.

