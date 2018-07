CALTANISSETTA -RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. La comunità ortodossa di Caltanissetta ha subito un torto, che ha limitato la nostra libertà religiosa infrangendo norme della Repubblica Italiana e soprattutto norme costituzionali. L’installazione di un‘antenna e la conseguente distruzione del campanile della chiesa ortodossa di San Calogero, ad opera di tecnici comunali “autorizzati” dal Sindaco e dall’Assessore al patrimonio, ci ha privato dell’uso della campana della suddetta chiesa. Alle nostre rimostranze l’assessore e il funzionario dell’assessorato hanno canzonato il nostro diacono dicendo che non avevano mai sentito il suono della campana. Cosa che avviene la domenica mattina, quando sindaco e assessori sono nel miglior sonno, ma i fedeli ortodossi, richiamati dal suono della campana, entrano in chiesa. Caro Sindaco, caro assessore, sembra che il vostro sonno non sia solo domenicale, ma quotidiano, settimanale, mensile, annuale. È sotto gli occhi di tutti la situazione in cui versa la nostra città. Cosa credete, di sistemare tutto con quattro biciclette del Giro d’Italia? Non solo non siete riusciti a risolvere i problemi delle precedenti amministrazioni ma ne create altri con la vostra imperizia e superficialità. La comunità ortodossa di Caltanissetta non è disposta a digerire tutto questo e certamente se non ripristinerete il campanile della chiesa ci rivolgeremoalle aut orità competenti affinché finisca questa vostra superficialità. Se non siete in grado di cambiare, fate un favore a tutta la cittadinanza: dimettetevi! E lasciate posto a qualcuno più competente, che possa guidare questa città che ha tanti problemi e bisogni.

La comunità ortodossa di Caltanissetta

Mi piace: Mi piace Caricamento...