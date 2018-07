CALTANISSETTA – Disciplina, dedizione, tecnica ma soprattutto grande passione per una delle arti più antiche del mondo: la danza. E’ quello che gli allievi della Scuola Tersicore hanno dimostrato sabato 7 luglio al Teatro Rosso di San Secondo con un soddisfacente successo di pubblico. Sul palco, bambini e ragazze di ogni età hanno dato vita allo spettacolo di fine anno. Ad aprire la serata la tenerezza delle più piccole, emozionate ma presenti e consapevoli, poi la crescita evidente e la voglia di esprimersi delle allieve dei corsi intermedi e l’espressività tecnica e artistica di quelle più grandi, sono stati la perfetta conclusione di un anno di studio, di crescita, di impegno, di sacrifici, di passione e amore interpretati in coreografie di alto livello tecnico che non è di certo passato inosservato. Lo spettacolo, diviso in tre tempi, di cui i primi due dedicati alla danza classica ed il terzo al contemporaneo con le coreografie del maestro Fabio Basile, ha condotto gli spettatori, che hanno gremito la platea e la galleria del teatro, in una dimensione surreale. Ogni spettatore è riuscito ad entrare in una atmosfera intima ed intensa grazie alla scelta raffinata prima delle musiche tratte dal più alto repertorio classico dopo a quelle ricercate e coinvolgenti del contemporaneo in particolare con la coreografia Percezioni. I corpi snelli e fluttuanti, le gambe sottili e infinite con le punte di gesso ed i piedi eleganti hanno regalato un sogno, quello che avvicina la perfezione alla vita reale. Per un momento al pubblico seduto in platea è sembrato di poter volare assieme alle ballerine sia con le musiche della divertente Gazza Ladra di G.Rossini, che con quelle travolgenti e passionali del Don Chischotte. A concludere l’intensità artistica già sprigionata dalle ballerine sul palco con oltre due ore di spettacolo ci ha pensato la direttrice Olga Giliberto che in chiusura ha abbracciato il maestro di contemporaneo e coreografo Fabio Basile per suggellare questa fruttuosa triennale collaborazione artistica. Tanta la soddisfazione infine dell’insegnante Olga che ha colto l’occasione per festeggiare insieme ai presenti gli ulteriori traguardi raggiunti quest’anno: l’ammissione delle piccole Benedetta d’Aleo, presso la prestigiosa Scuola del Teatro alla Scala di Milano, Francesca Arnone, presso la Scuola del Balletto di Berlino e della giovane Sonia Campanella al Modem Atelier di Roberto Zappalà. Plauso anche per la performer Vittoria Sardo che ha ottenuto una borsa di studio per frequentare un corso estivo presso una prestigiosa Accademia di Musical a Londra.

