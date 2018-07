Sono in corso di accertamento le cause che hanno determinato lo scontro, nella serata di sabato 14 luglio, tra due vetture in via Due Fontane, nei pressi della rotatoria; rilevante il bilancio dei feriti: 5, di cui uno gravissimo (M. C., 27 anni di San Cataldo) trasferito al Civico di Palermo dopo l’iniziale ricovero all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Quest’ultimo (estratto dalle lamiere contorte grazie all’intervento dei vigili del fuoco) era alla guida di una Peugeot, mentre gli altri 4 a bordo di una Fiat Punto. (Foto di repertorio)

