I ragazzi si sono presi il Mondo. Vent’anni dopo, come i tre Moschettieri. Conquistata Mosca: meglio di Napoleone. Campioni del Mondo, come Zidane. Non è più solo, Zizou, nell’Olimpo del calcio francese: fate spazio a Griezmann, Pogba e Mbappé. La seconda coppa la portano loro, e potrebbe essere solo l’inizio. La Croazia non voleva saperne di limiti: raggiunge il suo, al Luzhniki, in una gara ricca di gol e di errori. Tuona a lungo, su Mosca: ma sui croati piovono reti, a inizio ripresa. Sono già sotto 2-1, Pogba e Mbappé, con due tiri da fuori, sentenziano il match.

Dopo il trionfo alla Coppa del Mondo, una marea umana si è riversata sugli Champs-Elysées, tra Place de la Concorde e l’Arco di Trionfo, intonando cori di ogni tipo tra fumogeni e bandiere bleu-blanc-rouge. «On est champions, on est champions», grida la folla parigina, in una splendida giornata di sole, all’indomani della Festa nazionale del 14 luglio che celebra la Presa della Bastiglia del 1789. La Marsigliese, l’inno nazionale della Francia, risuona ad ogni angolo di strada, tra Notre-Dame e la Tour Eiffel, mescolandosi al grido dei clacson tra caroselli di auto e motorini. I ‘Bleus’ verranno ricevuti domani all’Eliseo dal presidente Emmanuel Macron, prima dei sfilare in corteo a bordo di un bus ‘imperiale’ sui Campi-Elisi. Dopo la prima Coppa del Mondo del 1998, esattamente vent’anni fa, i ‘Bleus’ possono mettere una seconda stella sulla loro maglia nazionale.

LA CRONACA. Al 18esimo minuto il match si sblocca con una fortuita autorete del croato Mandzukic che per anticipare un avversario infila di testa il proprio portiere. Il pareggio arriva dieci minuti dopo con una botta in diagonale di Perisic. La Francia, pero’, torna in vantaggio con Griezmann (nella foto) che trasforma al 38′ un rigore assegnato con la Var per un tocco di mano in area. I Blues dilagano nella ripresa: tra il 59esimo e il 65esimo prima Pogba e poi Mbappe’, con due siluri dalla distanza, mettono al sicuro il risultato. Una clamorosa papera del portiere Lloris, sfruttata da Mandzukic al 69esimo, sembra ridare speranze ai croati. Ma e’ solo un’illusione. La Francia porta a casa il trofeo, per la gioia del suo tecnico Didier Deschamps, che eguaglia il brasiliano Mario Zagallo e il tedesco Franz Beckenbauer, gli unici ad aver vinto il Mondiale prima da giocatori e poi da allenatori.

INVASIONE DI CAMPO. La finale mondiale e’ stata caratterizzata da una brevissima interruzione della partita quando quattro persone, al 52esimo minuto, hanno invaso il campo. Tempo pochi secondi e i facinorosi sono stati allontanati dagli addetti al servizio d’ordine (nella foto) e la gara e’ cosi’ ripresa regolarmente. A rivendicare l’azione e’ stato il gruppo punk rock russo “Pussy riot”. “Ciao a tutti dal campo Luzhniki, e’ bello qui!” hanno scritto le attiviste in post sui loro account Twitter e Facebook quasi immediatamente dopo l’evento.

MBAPPE’ MIGLIOR GIOVANE, MODRIC BEST PLAYER E COURTOIS MIGLIOR PORTIERE.Kylian Mbappe’ miglior giovane del Mondiale, Luka Modric pallone d’oro: i due campioni sono stati premiati dal presidente della Fifa, Gianni Infantino, al termine della finale di Mosca vinta dalla Francia sulla Croazia.

Alla premiazione del Luzhniki di Mosca, sotto il diluvio, sono presenti anche il presidente della Russia, Vladimir Putin, con i numeri uno di Francia e Croazia Emmanuel Macron e Kolinda Grabar-Kitarovic. Il “Golden Glove”, ovvero il premio per il miglior portiere del Mondiale, e’ andato al belga Thibaut Courtois.

