PALERMO – Approvata la Finanziaria siciliana al termine di una lunga maratona. Via libera in serata, intorno alle 23, con 35 voti favorevoli e 28 contrari. “E’ la prima volta in vent’anni che non si va in seduta notturna per approvare la Finanziaria. L’avevo promesso e l’impegno e’ stato mantenuto”, ha detto il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Micciche’, dopo il via libera dell’articolato del disegno di Stabilita’ regionale. La votazione definitiva dei documenti contabili dopo l’approvazione da parte della Giunta, subito riunita, delle necessarie variazioni. “Penso si tratti di una manovra equilibrata – ha aggiunto Micciche’ – e sono soddisfatto del fatto che i lavori d’Aula si siano svolti con grande serenita’”.

