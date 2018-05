SERRADIFALCO. Giuseppe Petix, il noto studioso serradifalchese di Leonardo Da Vinci, dopo che il Museo Leonardo da Vinci Experience di Roma ha annunciato che condividerà contenuti multimediali esclusivi con le sue analisi sul “Salvator Mundi” e sul “Ritratto di Musico” di Leonardo da Vinci, ha tenuto una lectio magistralis presso la Fordham University di New York. A presentarlo è stato il prof. Joseph Perricone (nella foto) che ha voluto questo evento per consentire a Giuseppe Petix di esporre le sue tesi sulle opere del grande maestro agli studenti dell’Università americana. Nel corso dell’incontro, lo studioso serradifalchese ha affrontato diversi temi legati soprattutto al fatto di come sia possibile che alcune opere pittoriche di Leonardo possano nascondere dei segreti e di come decodificarli. Ne è uscita fuori una lectio magistralis originale con l’analisi del quadro di San Giovanni Battista, con l’indice rivolto verso l’alto che, secondo lo studioso serradifalchese, rivelerebbe un’immagine celata: quella di un uomo calvo con la barba e un calice rivolto verso il basso riconducibile al demonio che si impossessa di Giuda prima del suo tradimento. Inoltre Giuseppe Petix ha svelato l’enigma del cartiglio presente in un altro capolavoro di Leonardo da Vinci come il ritratto di musico sostenendo che il cartiglio recherebbe la scritta “Re, fammi lagnar: sol l’amore mi fa sollazzar”.

