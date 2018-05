CALTANISSETTA – Dopo la presentazione alla città avvenuta in un noto Hotel alla presenza di centinaia di persone, il movimento politico Direzione Futuro ritorna per strada ad incontrare ed ascoltare i nisseni.

“Vogliamo stare a contatto della gente per accorciare la distanza tra la Politica ed il Cittadino – dichiara il Consigliere Comunale Oscar Aiello – vi aspettiamo dunque sabato 5 Maggio, dalle 18 alle 20, al gazebo collocato in Corso Vittorio Emanuele (angolo Via XX Settembre), dove con gli attivisti di Direzione Futuro incontreremo la città per portare avanti, sul territorio, iniziative di ascolto, partecipazione e dialogo”.

Direzione Futuro sarà presente in giro per la città, con un gazebo itinerante collocato occasionalmente nei vari Quartieri, dove verranno esposte le linee programmatiche e verranno raccolte le idee dei cittadini

