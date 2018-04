In Terza categoria l’attesa sfida tra Sommatinese e Nissa non s’è disputata per via della pioggia. Gol e spettacolo, invece, nelle altre sfide. Si sono distinte, in particolare, le deliane. La Nuova Petiliana ha sconfitto 0-3 la Marco Pantani Villarosa, mentre l’Atletico Gorgonia (nella foto), trascinato dai gol di Rosario Genova (tripletta), ha battuto 3-1 la Buterese. Vittoria netta 4-0 anche per la vice capolista Accademia Mazzarinese sul Città di Santa Caterina con Narduzzo e Badic in bella evidenza. Per il resto, la Valguarnerese s’è rilanciata in chiave play off battendo 1-6 il Campobello di Licata, mentre il Sant’Anna Enna ha inflitto una sconfitta tennistica alla Sicilianamente Montedoro 6-0. In classifica Sommatinese prima con 42 punti, segue l’Accademia Mazzarinese a 38, il Gorgonia è terzo con 31 punti e la Nuova Petiliana quarta con 28 punti; quinto posto per la Nissa a quota 26 come la Valguarnerese, mentre a quota 24 ci sono la Marco Pantani Villarosa e il Santa Caterina. Chiudono la classifica del girone unico di Terza categoria la Buterese con 23 punti, la Sicilianamente con 22, il Morgantina Aidone con 21, il Sant’Anna Enna con 20 e il Campobello di Licata con 19 punti.

