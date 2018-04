CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Cari amici del Pd, vi chiamo amici perché conosco molti di voi e conosco quello che una volta era il Partito del popolo e che per il popolo lottava. Dico io, ma si possono scrivere quelle parole che avete scritto nella nota affidata alla stampa ? Una volta si accusava Ruvolo di fare delle dichiarazioni che si prestavano ad essere immediatamente attaccate o smentite. Probabilmente il vecchio detto “chi pratica lo zoppo impara a zoppicare” in voi e nei vostri comportamenti trova la conferma che i detti antichi non sbagliano mai. Volendo mantenere il tono della discussione basso, mi viene spontaneo e dal profondo del cuore farvi una domanda: Senza offesa, ma ci siete o ci fate ? Dimenticate forse che avete sponsorizzato la campagna elettorale di Ruvolo, lo avete accompagnato ed assecondato in tutte le sue scelte per tre anni e più, avete occupato assessorati importanti, avete voluto il primo e caldeggiato il secondo rimpasto, addirittura il segretario cittadino è diventato assessore per dipanare la matassa rifiuti, rimasta irrisolta, poi finalmente, con un scossa di orgoglio, siete usciti dalla giunta e passati all’opposizione, adesso attaccate giornalmente il sindaco, oggi addirittura sostenete che Ruvolo si deve dimettere perché occupa abusivamente la poltrona, che non tutti hanno il coraggio di dimettersi e lasciare la poltrona, dello scempio fatto alla città e che se si trova li è per miracolo, etc etc. No cari amici o ex compagni, veramente non capisco, così come lo avete voluto, sostenuto ed appoggiato adesso mostrate la stessa tenacia ed, assumendovene la responsabilità, abbiate gli attributi per andare a firmare la mozione di sfiducia, ferma da mesi per mandare a casa quello che voi stessi definite un fallimento e poi, chiedendo scusa ai nisseni, ripresentatevi ad essi chiedendo di farvi votare. Sono certo che questo mio pensiero, di cui mi assumo la piena responsabilità da uomo libero, è condiviso da moltissimi nisseni ed anche da molti degli stessi iscritti al PD. Basta, perché “ca nisciuno e fess”.

Un cittadino che si sente preso in giro. Ad Maiora Sergio Cirlinci

