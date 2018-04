Scatta il recupero delle ore in eccedenza svolte lo scorso anno dai lavoratori della sanità nissena, che invece rischiavano di perderle per il mancato conteggio. C’è chi deve recuperare anche 50 ore, che non sono vero e proprio straordinario ma ore in eccedenza da recuperare anche come ferie.

Finalmente, dopo tanti solleciti da parte del sindacato Nursind, la “Banca delle ore”, per gli infermieri e per gli operatori sanitati dell’Asp di Caltanissetta, diventa realtà.

“Nei giorni scorsi – spiega Giuseppe Provinzano, segretario territoriale del Nursind – abbiamo avuto un confronto con la responsabile del trattamento guuridico del personale dell’Asp di Caltanissetta , e ci aveva assicurato che questa “anomalia” sarebbe stata risolta prima con l’inserimento di uno specifico codice all’interno del programma e poi con una missiva informativa da inviare a tutte le sedi centrali e periferiche dove viene rilevato il controllo orario”.

Infermieri è operatori sanitari dunque non rischieranno più in alcuno modo di poter vedere azzerate le ora effettuate in eccedenza al 31 dicembre di ogni anno.

“Pertanto – prosegue Provinzano – informiano tutti i colleghi infermieri e operatori sanitari dell’ASP di Caltanissetta che per poter riportare nella “Banca ore anno 2018” le ore in eccedenza accumulate al 31/12/2017, sarà necessario far certificare dal proprio direttore di struttura complessa o semplice, tale eccedenza oraria.

Queste eccedenze orarie potranno essere fruibili secondo le proprie necessità nel corso del 2018.