SAN CATALDO. Anche i coristi della Chiesa Madre (nella foto) hanno preso parte, nell’ultimo fine settimana, nell’aula Giovanni Paolo II del Seminario vescovile di Caltanissetta, alla Master class per coristi promossa dall’Ufficio Liturgico diocesano guidato dal M° Enzo Marino di Palermo. Per i coristi della Chiesa Madre s’è trattato di un’esperienza formativa oltremodo coinvolgente che gli ha permesso di affinare le proprie conoscenze, competenze e capacità in materia. Alla fine tanta la soddisfazione per un evento che ha permesso ai partecipanti di aggiungere un ulteriore tassello al loro universo formativo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...