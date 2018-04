SAN CATALDO. L’assessore comunale al territorio e ambiente Angelo La Rosa ha reso noto oggi che finalmente in piazza Falcone Borsellino sono tornate nella loro piena funzionalità le panche (nella foto). Un supporto importante per garantire un’adeguata vivibilità all’interno dello spazio dedicato ai due magistrati palermitani uccisi dalla mafia. <Finalmente ritornano le panche in piazza Falcone Borsellino – ha sottolineato La Rosa – si invitano i giovani frequentatori ad averne cura, evitando di trascinarle, pratica questa che ha provocato l’irrimediabile perdita di qualcuna di esse. L’arredo urbano è di tutti e va quindi vissuto e non distrutto. Grazie per la sensibile e sicura collaborazione>.

