SAN CATALDO. Il sindaco Giampiero Modaffari, a proposito della situazione di emergenza venutasi a determinare a seguito dell’emergenza vento, ha annunciato di aver attivato il Centro Operativo Comunale. Tale centro operativo serve per coordinare gli interventi nel territorio ed opera in stretta sinergia con i vigili del fuoco. Un’azione certamente lodevole, quella posta in essere dal primo cittadino che ha assicurato che si stanno impiegando oltre 20 uomini per contrastare l’azione del vento. Nel frattempo, non si contano i danni provocati dalla furia del vento a San Cataldo. Il presidente del comitato di quartiere Pizzo Carano – Sant’Anna, Vincenzo Siracusa, ha reso noto che c’è un palo della luce che, a seguito delle folate del vento, s’è piegato e rischia di finire in mezzo alla strada con possibile grave pregiudizio per la circolazione in quel tratto. In alcuni punti, come contrada Gabara e Piano Torre, è mancata la corrente elettrica. Inoltre in Viale della Rinascita un pannello pubblicitario è stato abbattuto dalla furia del vento. Nella piazzetta Falcone e Borsellino, dove s’è spezzato un albero, il vento ha buttato a terra i contenitori della raccolta differenziata, con la conseguenza che diverse bottiglie si sono rotte lasciando a terra numerosi pericolosi cocci di vetro. Nella villetta Padre Alfano un albero è stato spezzato dalla furia del vento, mentre in Via Ragusa s’è staccato dal palo della luce il porta lampade schiantandosi a terra fortunatamente senza procurare danni a persone.

