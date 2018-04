In Promozione l’Olimpic Serradifalco, in extremis, ha agguantato la salvezza diretta. I falchetti si sono infatti imposti 5-6 fuori casa contro un arcigno Campobello di Mazara. Doppio vantaggio dei falchetti con Alù e Satta, ma replica dei padroni di casa. Ancora Satta in gol per l’1-3, ma reazione veemente dei padroni di casa che hanno chiuso il primo tempo sul 4-3. Nella ripresa orgoglio serradifalchese con le reti di Satta, Alù e Palermo per il 4-6, mentre i padroni di casa sono andati a segno per il platonico 5-6 finale. A fine gara grande festa per i ragazzi di Totò Caramanna e Francesco Rabbita. A Vallelunga, invece, è finito in parità l’ultimo match stagionale dei verde vallunghesi che hanno impattato 2-2 con la Gattopardo con le reti di Firingeli e Panepinto. In classifica i vallelunghesi hanno chiuso al settimo posto con 38 punti, mentre il Serradifalco s’è salvato con 31 punti a pari merito con il Casteltermini ma grazie agli scontri diretti favorevoli.

