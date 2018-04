GELA – Un neonato e’ stato trovato senza vita all’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela. Il piccolo, nato appena tre giorni fa, era nella culletta vicino al letto della madre ricoverata nell’unita’ operativa di ostetricia e ginecologia. Sulla misteriosa morte del neonato i carabinieri di Gela hanno avviato un’indagine per far luce sulle cause del decesso avvenuto questa notte. La donna, di nazionalita’ rumena e residente a Mazzarino, dopo aver appreso della morte del figlio e’ stata colta da malore. Gli inquirenti hanno sequestrato le cartelle cliniche del neonato e della donna.

