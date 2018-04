MUSSOMELI – L’associazione mussomelese “Terra Manfridae”, com sede in Torino, di cui è presidente Alfonso Lupo, ha organizzato per il prossimo 28 Aprile, alle ore 18 presso il Circolo Ufficiali di Torino, sito in corso Vinzaglio n.6, un incontro culturale, a cui sarà presente il primo cittadino di Mussomeli Giuseppe Catania e l’assessore Seby Lo Conte, Assessore allo Sport, Spettacolo, Politiche giovanili, Cultura e Turismo. Un invito diretto non solo ai soci ma allargato, come è specificato nell’informativa: “Considerata l’eccezionalità dell’evento, l’invito potrà essere esteso a paesani, parenti , amici e conoscenti”.

