MUSSOMELI – Progetti presentati dall’amministrazione Comunale in elenco per il finanziamento. La notizia arriva direttamente dal primo cittadino sul social: “Sono molto contento di comunicare a tutti i miei concittadini che dopo il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza e consolidamento del costone roccioso del castello (circa 2 milioni di euro), anche oggi ottenuto un altro finanziamento. Infatti annuncio con immenso piacere che abbiamo ricevuto comunicazione da parte della Regione Sicilia che, finalmente, il ministero delle infrastrutture ha provveduto alla stipula della convenzione che di fatto finanzia il progetto del Comune di Mussomeli per la messa in sicurezza dei percorsi pedonali (strisce pedonali) in tutta Mussomeli, per un importo di 40 mila euro. In Sicilia sono stati finanziati solo 10 progetti (su circa 400 comuni) ed il progetto presentato dal nostro comune è tra i 10 finanziati. A breve la Regione siciliana provvederà all’ emissione del decreto e dunque potremo iniziare i lavori. Ringrazio l’ing. Alba e l’ufficio tecnico del comune di Mussomeli (con la supervisione e coordinamento vigile e attento del mio assessore al ramo) per il lavoro svolto. Come amo dire sempre, la Regione, lo Stato, l Europa mette a disposizione apposite misure e risorse per finanziare interventi ma se non vengono presentati progetti validi e credibili (ed in questi ultimi due anni la mia amministrazione ha presentato un parco progetti imponente e credibile per svariati milioni di euro) tali risorse rimangono inutilizzate. Siamo dunque sulla strada giusta e dopo la semina arriva sempre il raccolto. Avanti tutta per una Mussomeli migliore!”

