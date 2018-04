MUSSOMELI – Si è tenuto martedì sera 24 aprile presso i locali di Palazzo Sgadari un primo incontro formativo per i volontari della Pro loco e per gli operatori del settore turistico del comune di Mussomeli riguardo l’approfondimento e la conoscenza del nostro territorio. L’incontro, presieduto dalla presidente di BC SICILIA Rita La Monica ha affascinato i soci della Pro loco presenti che, con entusiasmo, hanno raccolto gli stimoli e le informazioni sapientemente profuse dalla suddetta Presidente. “A spasso per Mussomeli ” , è stato il titolo di questo primo incontro che ha toccato storie e aneddoti legati alla nostra cittadina. Questo primo incontro vuole segnare l inizio di un percorso formativo capace di restituire ai soci della Pro loco quelle informazioni necessarie al fine di proiettare l’associazione in un nuovo corso per una migliore accoglienza dei visitatori, o meglio, “degli ospiti” che in futuro sceglieranno Mussomeli ed il suo territorio, quali luoghi da conoscere e scoprire. Il corso è stato accompagnato anche da una breve guida di Mussomeli realizzata per l’occasione da Rita La Monica con la collaborazione di Rita Schifano e Maria Nucera.

Mi piace: Mi piace Caricamento...