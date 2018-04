MUSSOMELI – Sta per finire l’attesa per gli appassionati lettori dei noir di Roberto Mistretta: il maresciallo Saverio Bonanno tornerà presto in libreria, già il prossimo giugno, con “Il canto dell’upupa” per i tipi della Fratelli Frilli Editori di Genova. Il romanzo, pubblicato esattamente 10 anni fa dalla Cairo e già segnalato al Giallo Mondadori, è stato totalmente riscritto e aggiornato. “Il canto dell’upupa” vedrà il maresciallo Bonanno alle prese con un intricato caso ambientato come sempre a Villabosco/Mussomeli e nella Montanvalle/Vallone. Il romanzo, già tradotto in tedesco col titolo Die dunkle Botschaft des Verfuhrers (Il gioco sporco del seduttore), dal prossimo maggio, sempre in lingua tedesca, sarà anche disponibile su tutte le piattaforme. Queste le due copertine tedesche.

